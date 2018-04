Chance de Aécio nas prévias é real, diz líder tucano

Embora Aécio costume ressaltar que as prévias devem ser realizadas no caso de não haver consenso em torno do nome escolhido pelo PSDB, para o presidente do diretório mineiro a proposta de primária não é uma "opção pessoal". O deputado disse que a reunião teve por objetivo a discussão dos novos "passos" da bancada tucana de Minas na Câmara para consolidar o "projeto de democracia e consulta às bases".

"O governador Aécio Neves é apenas um porta-voz desta vontade popular. Ele não está a serviço de nenhuma opção pessoal. Ele está atendendo ao apelo das bases", afirmou. "O nosso interesse, efetivamente, é fazer com que a escolha do candidato não se dê através da cúpula do partido, do topo da pirâmide". Abi-Ackel diz que está convencido de que a legenda vive hoje um quadro de equilíbrio, "com tendência efetiva a favor do governador de Minas".

Segundo ele, o período de reunificação das forças do partido se dará após as prévias. "Ocasião em que, tenho certeza, o perdedor, apoiará o vencedor", ressaltou. "O governador José Serra, se for o perdedor, candidato que será ao governo de São Paulo, será o maior entusiasta da candidatura à Presidência da República de Aécio Neves".

Fiel da balança

Na opinião do deputado mineiro, os últimos acontecimentos serviram para que forças tucanas resistentes aceitassem as chances de o governador de Minas ser o candidato vitorioso nas prévias ou "pelo menos o fiel da balança nas eleições". "E já começam, portanto, a trabalhar para a convergência", disse, citando a participação conjunta de Aécio e Serra em Recife, como "bons e antigos companheiros".