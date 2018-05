Chalita vai a Brasília acertar detalhes para filiação ao PSB

O vereador por São Paulo Gabriel Chalita (PSDB) viajou nesta quarta-feira, 23, para Brasília, para se reunir com a direção do PSB e definir os últimos detalhes de sua filiação á sigla. De acordo com assessores, a decisão de sair do PSDB já estaria tomada, já que Chalita não tem mais espaço no partido.

Tucano mais votado nas últimas eleições municipais, Chalita deseja se candidatar ao Senado na eleição de 2010. No início desta semana, o vereador comunicou a decisão a dirigentes do PSDB - inclusive ao seu padrinho político, o ex-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.

Nos bastidores, tucanos confirmam que o vereador já deu início ao processo de filiação ao PSB, informação também corroborada por integrantes da legenda.

"Da nossa parte, estamos dando como certo. Ele (Chalita) conversou bastante conosco e está decidido a sair do PSDB", disse o presidente do diretório estadual do PSB em São Paulo, deputado Márcio França.

No PSDB municipal, uma eventual saída de Chalita é vista com preocupação, dado o potencial do vereador em eleger um número elevado de deputados federais nas eleições do ano que vem.

A proximidade de Chalita com a Igreja Católica também é dada como ponto forte de uma eventual candidatura ao Senado.

"O Chalita não tem apoio de setores da Igreja Católica; tem apoio da instituição", detalhou um assessor do PSDB paulistano.

Mas o que mais preocupa setores do partido em São Paulo é a previsão de que a saída de Chalita possa significar também a existência de um plano B para Alckmin, caso o ex-governador encontre resistência em lançar-se ao governo de São Paulo.

"A inércia do PSDB em definir suas candidaturas acaba levando a essas movimentações", lamentou um assessor tucano.