Chalita rebate críticas da comunidade científica O deputado federal, Gabriel Chalita (PMDB-SP) rebateu as críticas da comunidade científica, ainda que veladas, sobre sua eventual escolha de seu nome para o Ministério da Ciência e Tecnologia. "Ouvi isso pela imprensa, mas acho que tenho currículo respeitado na área científica", disse ao chegar no camarote da Prefeitura de São Paulo, no Anhembi, onde acontecerá nesta sexta-feira a primeira noite de desfiles do Grupo Especial. "Mas quem convida é a presidente e ela sabe que eu nunca fui convidado, para esse e para nenhum ministério", enfatizou.