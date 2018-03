Chalita propõe ?Prefeitura itinerante?

A proposta é levar o secretariado para conhecer de perto problemas nos bairros. As reuniões do secretariado, principalmente os da área social e de infraestrutura, com os subprefeitos seriam abertas à participação popular. "Claro que com organização, senão vira bagunça", disse Chalita.

O pré-candidato tem cumprido agenda similar do diretório municipal. Os encontros "PMDB ouve os bairros" foram idealizados para subsidiar o programa de governo. "Pretendo fazer a prefeitura itinerante. Um dia por semana a gente atende, com todos os secretários, numa subprefeitura", disse. "Até o prefeito voltar na mesma subprefeitura, o subprefeito vai trabalhando, ouvindo as pessoas e fazendo com que elas elejam prioridades." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.