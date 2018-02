Chalita faz campanha com padres

Bruno Boghossian, do estadão.com.br,

O candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, passou seu segundo dia de campanha acompanhado de padres. Na manhã deste sábado, 7, participou de uma missa na zona sul da capital paulista e, no fim da tarde, foi a uma festa junina organizada por um líder católico da zona leste.

O deputado, que é ligado à ala carismática da Igreja Católica, disse que sua participação em eventos religiosos é natural e afirmou que não pretende usá-los politicamente.

"Tudo o que eu faço (na campanha) é o que eu faço naturalmente. Não colocamos a missa como um evento de campanha, mas vamos conversar com lideranças religiosas e dos bairros", disse o candidato.

Na Paróquia Nossa Senhora dos Migrantes, no Grajaú, Chalita se sentou na primeira fila, comungou e subiu ao altar a convite do padre. Não pediu voto, mas fez um discurso em que destacou que "não há nada mais importante para a cidade do que cuidar de suas crianças".

O padre Lício José Neto, responsável pela paróquia, acompanhou Chalita enquanto o candidato pedia votos a moradores e comerciantes da região, mas disse que não pretende declarar apoio oficialmente a nenhum concorrente dessas eleições.

"Os (candidatos) que vierem aqui serão recebidos. Minha política é de acolhida", afirmou o padre.

Conhecido como escritor e apresentador de programas religiosos na TV, Chalita deu autógrafos e posou para fotos com fiéis e eleitores. Quando parou para tomar um café e deu parte de um pão de queijo a um frequentador de uma padaria, uma eleitora brincou: "Ele vai dividir o pão!".

Periferia. Chalita decidiu priorizar os bairros da periferia no início da campanha eleitoral e disse que a capital paulista tem "cidades invisíveis", sem atenção do poder público.

"Precisamos conscientizar a população que essa metrópole rica tem uma população muito carente, que sofre muito", afirmou o candidato.

Em investida eleitoral nas áreas mais afastadas do centro, Chalita tenta conquistar votos em redutos tradicionalmente petistas.

Ao entrar em um botequim, ouviu reclamações de um eleitor da ex-prefeita Marta Suplicy (PT). "A Marta, quando foi prefeita, fez muito pela comunidade. Nós estamos com você porque você é jovem, parece a Marta! Não é igual àqueles políticos retrógrados", afirmou o homem.