Chalita diz esperar 'respeito' de Serra em campanha eleitoral

O pré-candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, disse esperar por um bom nível de debate na campanha nas eleições municipais. Em recado direto ao pré-candidato tucano José Serra, o deputado federal cobrou "pacto de elegância". "Espero que nessa campanha municipal ele respeite os adversários", afirmou durante entrevista à TV Estadão, nesta sexta-feira, 27.

Chalita fez referência às campanhas presidenciais de 2010, marcada por trocas de acusações entre Serra e a então candidata petista Dilma Rousseff. Tanto o peemedebista quanto o pré-candidato petista Fernando Haddad vêm repetindo que desejam fazer campanha sem farpas, estratégia definida por Chalita como "pacto de elegância". "Gostaria de fazer a mesma proposta para o candidato Serra. Ele estava na campanha presidencial quando essas coisas aconteceram", disse. "É natural debater e criticar, mas a crítica tem que ser olho no olho. Não por terceiros, usar línguas de aluguel ou usar mídias sociais."

Homem próximo do vice-presidente Michel Temer, também vice-presidente do PMDB, Chalita descarta abrir mão da candidatura por alianças com outras siglas. Na avaliação dele, a entrada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de Haddad não vai prejudicar seu desempenho. "Eu não temo que a entrada do presidente Lula enfraqueça minha candidatura. As candidaturas dependem do que elas apresentarem ao eleitor", disse.

À Rádio ESTADÃO/ESPN, o pré-candidato voltou a prometer que, se eleito, vai manter escolas abertas em tempo integral. Chalita afirmou também ser contrário à ideia de criar pedágio urbano na cidade, defendida pelo pré-candidato Netinho (PC do B). "O cidadão já paga imposto demais. Sou radicalmente contra. Vetaria uma lei dessas."

Chalita foi o quinto pré-candidato à Prefeitura de São Paulo a participar da série de entrevistas sobre eleições municipais, promovida pelo Grupo Estado. A primeira entrevistada foi Soninha Francine (PPS), no dia 17, seguida de Fernando Haddad, no dia 18, Celso Russomanno (PRB), dia 20, e Netinho, dia 25. José Serra ainda não confirmou a data da sua participação.