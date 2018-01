Chalita anuncia apoio do PSC a sua pré-candidatura em São Paulo

Bruno Boghossian, do estadão.com.br

O pré-candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, vai anunciar nesta sexta-feira, 10, o apoio do PSC a sua campanha. A legenda cristã, com representantes evangélicos, é a primeira a declarar oficialmente sua intenção de se aliar ao peemedebista, que é católico, na disputa municipal de outubro.

O anúncio será feito amanhã na sede municipal do PMDB paulistano, na Bela Vista. Participarão do encontro, além de Chalita, o vice-presidente Michel Temer e o presidente estadual da sigla, Baleia Rossi. Também estarão presentes dirigentes do partido cristão: o presidente da legenda, Vitor Abdala Nósseis, o vice-presidente, pastor Everaldo Pereira, e o presidente estadual, Gilberto Nascimento.

Com o apoio do PSC, Chalita deve ganhar mais 40 segundos a cada edição de seu programa eleitoral de TV. Sozinho, o PMDB tem direito a 4 minutos, segundo os cálculos previstos na legislação eleitoral, que levam em conta o número de deputados federais eleitos nas últimas eleições nacionais.