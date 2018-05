Chalita admite sair do PSDB para disputar Senado

Nas mensagens que tem trocado com seus seguidores na rede de relacionamentos, Chalita queixou-se da falta de espaço em sua legenda. "Nunca me neguei a conversar com o PSDB. Já fiz muitos movimentos nessa direção. (...) Acho que os partidos não têm o direito de destruir as pessoas... saudades da democracia do Montoro", escreveu. A principal queixa é sobre uma possível aliança dos tucanos em São Paulo com o PMDB no ano que vem. A legenda apoiaria o candidato a governador do PSDB e ficaria com a candidatura ao Senado, que deverá ser do ex-governador Orestes Quércia.

Na sexta-feira, o presidente do PSDB paulista, deputado federal Antonio Carlos Mendes Thame, ameaçou os descontentes do partido, em entrevista à Agência Estado. "Se uma outra legenda tirar alguém do PSDB que tenha mandato, o partido vai cobrar esse mandato na Justiça, isso é respeito à fidelidade partidária, o mandato é do partido."