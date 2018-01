CGU vê fraudes em fundação Fraudes em licitações, superfaturamento de contratos e pagamento por serviços não prestados, entre outras irregularidades, causaram um prejuízo estimado em pelo menos R$ 67,8 milhões à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) nos últimos três anos. É o que aponta um levantamento divulgado ontem pela Controladoria Geral da União (CGU). A Funasa, ligada ao Ministério da Saúde, é hoje pivô de uma crise entre o ministro da pasta, José Gomes Temporão, e setores do PMDB que controlam cargos de direção no órgão. Há dez dias, Temporão acusou o órgão de apresentar baixa qualidade de serviços e ser foco de corrupção. De acordo com apurações da CGU e do Tribunal de Contas da União (TCU), irregularidades identificadas em doze contratos firmados pela Funasa com diversas empresas privadas desde dezembro de 2005 causaram prejuízos de pelo menos R$ 33,8 milhões aos cofres públicos. Além disso, conforme o balanço da CGU, foram estimados em mais R$ 34 milhões os desvios de recursos públicos em fraudes apontadas pela Operação Metástase. Realizada pela Polícia Federal em outubro de 2007, a operação prendeu 32 pessoas acusadas de fraudar licitações da fundação. O Estado procurou a Funasa ontem à noite, após receber os dados da CGU, mas já não havia ninguém apto a comentar o assunto.