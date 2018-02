CGU vai apurar denúncias contra Romeu Tuma Júnior

O órgão pediu, por exemplo, os relatórios e as informações que o Ministério tenha sobre as acusações envolvendo Tuma Júnior. "Essa é a primeira providência cabível no caso, uma vez que, de acordo com as normas legais em vigor, cabe primeiramente ao ministério onde teriam ocorrido os fatos a instauração de qualquer medida apuratória de caráter administrativo disciplinar", informou a CGU.

Em nota, o presidente do órgão, Jorge Hage afirmou que "a CGU está aguardando a manifestação do ministro da Justiça, que tem a competência originária para o caso e que certamente está avaliando as medidas mais adequadas".