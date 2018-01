CGU suspende inidoneidade da Delta e subsidiária

A determinação acata liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que suspendeu, em dezembro, os atos da CGU que declararam inidôneas as empresas. A liminar é de autoria do ministro Ari Pargendler, que acolheu mandados de segurança das duas empresas. Na prática, a suspensão da inidoneidade permite que as companhias possam voltar a participar de licitações públicas federais.

A Delta, do empresário Fernando Cavendish, recebeu a punição da CGU ainda em 2012, em meio ao escândalo que a envolveu com o contraventor Carlinhos Cachoeira, alvo da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal. Desde então, a Delta trava uma batalha sem fim na Justiça em busca do retorno à praça e da participação em licitações de órgãos públicos. Já a Técnica Construções foi considerada inidônea pela CGU em dezembro último. Para a Controladoria, a Técnica seria um "espelho" da Delta.