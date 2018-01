CGU: Siemens terá 10 dias para explicar denúncias A Controladoria-Geral da União (CGU) enviou nesta segunda-feira, 19, notificação para que a Siemens se explique, em até dez dias, sobre as denúncias de envolvimento em cartel e suborno de agentes públicos no Brasil. O órgão avaliará, juntamente com parceiros, a retirada da multinacional do Cadastro Pró-Ética, que reconhece as empresas empenhadas em "reduzir riscos de fraude e corrupção, na busca de um ambiente mais íntegro".