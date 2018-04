CGU sai em defesa de evento com prefeitos A Controladoria-Geral da União (CGU) não considera que tenha havido irregularidade no Encontro Nacional de Prefeitos, realizado entre os dias 10 e 11 de deste mês, em Brasília. De acordo com a CGU, o encontro "reflete nada mais do que a necessária articulação federativa, indispensável para a administração dos programas de governo em um país com as dimensões continentais do Brasil". Durante o encontro, ministérios gastaram mais de R$ 1,8 milhão com montagem de estandes e material de divulgação de programas do governo, segundo informações da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência.