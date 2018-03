CGU recomenda e Ana de Hollanda devolverá diárias

A Corregedoria informa que serão devolvidas pela ministra, nos próximos dias, as diárias de cinco dias - 9 e 16 de janeiro, 10, 16 e 17 de abril. As datas mencionadas correspondem a, pelo menos, cerca de R$ 3 mil.

Em reportagem no domingo, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que a ministra da Cultura vinha adotando a rotina de marcar compromissos oficiais fora de Brasília, principalmente no Rio, às sextas e segundas-feiras, e receber a compensação financeira não só pelos dias de trabalho fora da capital federal como pelos sábados e domingos de folga.

Dessa forma, ao longo de quatro meses Ana recebeu cerca de R$ 35,5 mil por 65 diárias. Sua agenda oficial, no próprio site do Ministério da Cultura, não registra nenhum compromisso oficial que ela tenha cumprindo em, no mínimo, 16 desses dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.