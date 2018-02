CGU pune ex-presidente e mais 8 dirigentes da Funasa

A CGU considerou parecer técnico que apontou superfaturamento de preços e direcionamento de licitação no processo de contratação da Digilab. Segundo a Controladoria, a Funasa pagou durante seis meses R$ 6,2 milhões pelos serviços da empresa. Levantamento técnico, no entanto, apontou que com R$ 620 mil os equipamentos alugados poderiam ser comprados para uso permanente. O ex-presidente da fundação não foi localizado para comentar a decisão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.