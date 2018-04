CGU lança manual sobre uso de cartões corporativos

A Controladoria Geral da União (CGU) lançou nesta terça-feira,14, uma cartilha que orienta o uso dos cartões corporativos do governo federal. O manual de 47 páginas traz, em forma de perguntas e respostas, algumas das quais seriam as principais dúvidas sobre a utilização do benefício, com o objetivo de evitar erros e de informar os servidores. Segundo o CGU, além das orientações, o manual também tem as normas sobre a administração dos cartões corporativos, de maneira que o entendimento seja claro e de fácil consulta. A cartilha atende também a recomendação feita no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Mista dos Cartões Corporativos. O manual é disponibilizado em versão impressa e também pela internet através do site da CGU. Para o ministro-chefe da Controladoria, Jorge Hage, a transparência ao publicar gastos públicos no portal do CGU já deram bons resultados, mas mesmo assim foi necessário publicar o manual para esclarecer dúvidas de como deve ser usado os cartões corporativos.