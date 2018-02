CGU forma equipe que auditará obras do DNIT e da Valec A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou nota hoje informando que já formou a equipe que vai auditar obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec). A portaria, estabelecendo a composição da equipe, com oito integrantes, já foi assinada pelo ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, e deverá ser publicada na edição de amanhã do Diário Oficial da União.