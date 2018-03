CGU encontrou problemas no DF no passado, diz Jorge Hage

As investigações das irregularidades em contratos firmados pelo Governo do Distrito Federal que culminaram com a Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal, tiveram contribuição da Controladoria Geral da União (CGU), afirmou nesta segunda-feira, 1, o ministro-chefe da CGU, Jorge Hage.

No ano passado, segundo Hage, o órgão detectou "problemas nas obras de três rodovias e no Metrô da capital federal" em auditoria feita por sorteio. Ele acrescentou que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu recentemente que o órgão amplie a fiscalização em todas as áreas do governo do Distrito Federal, que têm contratos em vigor.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Brasília não tem tradição de ter um bom nível político. Ainda se adotam na periferia do Distrito Federal práticas comuns aos grotões do país, daí a necessidade de fiscalização sistemática", indicou.

O ministro falou sobre o assunto depois de abrir no auditório da Caixa Econômica Federal (CEF) o 31º sorteio do Programa de Fiscalização de Municípios, que sorteou nesta manhã 60 localidades com até 500 mil habitantes que vão passar por auditoria da CGU. Será fiscalizada a aplicação de recursos públicos repassados pela União para a execução descentralizada de programas federais.

Investigação

Hage afirmou que a CGU está analisando documentos apreendidos pela Polícia Federal na Operação Cartilha, realizada na última semana em Cuiabá e em Brasília. Estão sob investigação licitações e contratações feitas por empresas gráficas das duas capitais, que recebiam encomendas do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senaer-MT).