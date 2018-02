CGU encontra irregularidades em obras da Gautama no DF

Um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre auditoria em contrato de obra tocada pela Construtora Gautama, um projeto de irrigação na Bacia do Rio Preto, no Distrito Federal, aponta irregularidades e recomenda a restituição ao governo federal, pelo governo do Distrito Federal (GDF), de R$ 1,570 milhão. Veja Também: Piauí retoma obras da Gautama no Luz para Todos Gautama é declarada inidônea para operar em Alagoas A construtora, investigada por conta da Operação Navalha, da Polícia Federal, tem envolvimento em fraudes para desvio de recursos públicos por meio de licitações. Esse é o primeiro resultado da fiscalização em andamento nos contratos firmados entre a administração pública e a empresa, declarada inidônea pela CGU em 23 de julho. A auditoria concluiu que o projeto para construção de 26 barragens pela Gautama, contrato firmado no ano 2000, no valor total de R$ 145 milhões, foi objeto da subcontratação total e irregular, com evidência de prejuízo ao erário. Os auditores constataram que a obra foi licitada antes do estudo de impacto ambiental, situação que expõe o recurso público ao risco de desperdício. O relatório permite calcular o prejuízo causado ao governo federal pela subcontratação. Com recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional (MI) por meio de convênio, o governo do Distrito Federal pagou R$ 1,570 milhão à Gautama para a preparação do projeto executivo, levantamento topográfico, estudo de impacto ambiental e serviços de sondagem. O valor que a empreiteira cobrou do GDF é 96,5% maior do que o recebido pelas empresas subcontratadas: R$ 798.684,00. Operação Navalha No dia 17 de maio, a Operação Navalha, da Polícia Federal, prendeu 47 pessoas suspeitas de fraudes e licitações em obras públicas. O empresário Zuleido Veras, dono da construtora Gautama, é considerado o chefe da máfia das obras. Ele e seu filho, Rodolpho Veras, foram presos durante a operação. Além deles, foram presos também políticos como o ex-governador do Maranhão, seu filho e dois sobrinhos do governador atual do Estado, Jackson Lago. O ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, renunciou após ser acusado de receber propina de R$100 mil da construtora.