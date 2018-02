CGU demite três envolvidos com Máfia das Ambulâncias A Controladoria-Geral da União (CGU) decidiu pela demissão de três servidores federais acusados de participação no esquema criminoso que ficou conhecido como Máfia das Ambulâncias. O esquema baseava-se no desvio de recursos do orçamento da União, repassados a prefeituras, por meio de emendas parlamentares, para a compra de unidades móveis de saúde e foi desmontado pela Polícia Federal, em 2006, durante a Operação Sanguessuga.