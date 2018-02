CGU defende negociação para evitar suspensão de obras O ministro-chefe da Controladoria Geral da União (CGU), Jorge Hage, afirmou hoje que o governo não se sente desconfortável com a recomendação de suspensão de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) determinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Hage se mostrou favorável a uma negociação para se encontrar um meio termo entre o extremo da suspensão de uma obra e o extremo de não se fazer nada.