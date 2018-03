CGU: caem demissões por irregularidades de servidores Um total de 347 agentes públicos federais perderam o cargo em 2008 por envolvimento em irregularidades. O balanço é da Controladoria-Geral da União (CGU) e mostra queda em comparação com o ano anterior: em 2007, perderam o cargo por causa de irregularidades 437 pessoas. De acordo com os dados do órgão, o ano passado registrou 284 demissões, 28 cassações de aposentadorias e 35 destituições de cargo no serviço público federal. De 2003 a 2008, as expulsões somam 1.969. As demissões de cargos efetivos totalizam 1.705; as destituições de cargos em comissão, 143; e as cassações de aposentadorias, 121. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.