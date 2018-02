CGU: 2.969 servidores foram expulsos na era Lula A Controladoria Geral da União (CGU) divulgou balanço sobre demissões, destituições de cargos comissionados e cassações de aposentadorias aplicadas a servidores públicos do poder executivo durante os oito anos do governo Lula, de janeiro de 2003 a dezembro de 2010. No total, 2.969 servidores foram expulsos.