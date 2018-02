Cezar Peluso será relator do projeto sobre fidelidade no TSE

O ministro Cezar Peluso foi escolhido nesta sexta-feira, 5, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marco Aurélio Mello, para relatar projeto que irá disciplinar o processo administrativo para parlamentares que mudarem de partido, segundo o TSE. Veja Também: Maioria dos ministros do STF decide a favor dos 'infiéis' Quem são os deputados que podem perder o mandato Na última quinta-feira, o STF confirmou a tese da fidelidade partidária, pela qual o mandato parlamentar pertence ao partido, mas considerou válidas as trocas de partido ocorridas até 27 de março. Peluso foi um dos 8 votos a favor da fidelidade partidária. As que ocorreram depois podem resultar em perda de mandato mas a punição não terá efeito imediato e pode nem ocorrer. A regra da fidelidade foi aceita por 8 dos 11 ministros do STF. Seis ministros entenderam que, antes daquele dia, as mudanças de filiação partidária estavam baseadas em decisões anteriores do STF que liberavam o troca-troca. Por isso, os parlamentares não poderiam ser punidos.