CET recomenda que motoristas evitem marginais A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomendou na tarde de hoje que os motoristas evitem circular pelas marginais do Tietê e do Pinheiros em razão dos pontos de alagamentos e do transbordamento dos rios. A CET solicita aos motoristas que, se possível, retardem os horários de seus compromissos. As pistas expressa e local da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, acumulam 22 quilômetros de lentidão. Na via expressa, há congestionamento entre as pontes Socorro e Eusébio Matoso. Já na pista local, há engarrafamento entre as pontes Transamérica e Eusébio Matoso. Já na pista local da Marginal Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, o tráfego está moroso em 3,8 quilômetros, entre as pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó.