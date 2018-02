Cesar Maia estuda disputar vaga na Câmara do Rio O ex-prefeito do Rio de Janeiro Cesar Maia (DEM) estuda disputar uma vaga na Câmara Municipal carioca no ano que vem. Ele anunciou a intenção a correligionários em uma reunião há cerca de dois meses, porém disse que só tomará uma decisão formal no primeiro semestre do ano que vem. "É uma hipótese que só será definida em pesquisas entre abril e maio de 2012", afirmou.