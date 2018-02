Cesar Maia entrevista a si mesmo sobre crise do DEM

Logo no início da entrevista que concedeu a si mesmo, Maia pergunta como vê as disputas internas no DEM. E responde: "Se há disputa, e se ela é tão intensa como aparece na imprensa, é porque a importância do DEM continua grande". Em seguida, ele lembra que o senador José Agripino Maia (RN) aceitou candidatar-se a presidente. Isso, na opinião do ex-prefeito, "produz a unidade do DEM". "E a convergência das correntes passa a ser um fato. Elimina a disputa".

Um pouco à frente na sua entrevista-monólogo, o político afirma que considera natural que o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, queira sair do DEM, pois tem planos para 2012 e 2014. Adversário de Kassab, ele considera até que as movimentações do prefeito não causam nenhuma divergência no partido.

Cesar Maia prevê ainda que o DEM estará unido para eleger o deputado ACM Neto (BA) líder da bancada. Isso, segundo ele, por causa das denúncias de envolvimento do deputado Marcos Montes (MG) em irregularidades quando foi prefeito de Uberaba. Montes disputa o cargo com o apoio de Kassab e considera que a divulgação das informações a seu respeito foi um golpe baixo da outra facção partidária - a de Cesar Maia.