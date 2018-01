Cesar Maia e Garotinho se unem contra Eduardo Paes no Rio de Janeiro

RIO - O ex-prefeito Cesar Maia, do DEM, e o ex-governador Anthony Garotinho, do PR, antigos adversários, estão reunidos na tarde desta segunda-feira, 27, para anunciar a aliança dos dois partidos no Rio para enfrentar o prefeito Eduardo Paes (PMDB) na eleição para a prefeitura, em outubro. Paes será candidato à reeleição.

Depois de sérias divergências nos últimos anos, Maia e Garotinho montarão a chapa com seus filhos: Rodrigo Maia será candidato a prefeito e Clarissa Garotinho, a vice. Mas o encontro estadual dos dois partidos deixou claro que ainda há muitas arestas a serem aparadas. Cesar Maia e seu filho Rodrigo foram vaiados mais de uma vez por correligionários de Garotinho.

Bem-humorados, Maia e Garotinho deram entrevista antes da abertura do encontro estadual dos dois partidos. Garotinho acusou o governador Sérgio Cabral (PMDB) de "comprar" os partidos aliados e citou a novela das oito. "O Cabral e o Eduardo Paes são como a Tereza Cristina e o Crô, da novela das oito. Ela só pensa em maldades o dia inteiro e ele é submisso a tudo que ela manda", comparou.