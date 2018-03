Cesar Maia crítica benefício extra ao Bolsa-Família

O democrata aponta supostos equívocos conceituais à iniciativa e afirma que a proposta "não ajuda seu candidato a presidente". De acordo com Cesar Maia, a criação de estímulos que reconheçam o desempenho do aluno é responsabilidade direta de escolas, em programas desenvolvidos por Estados e municípios. "Incluir isso no Bolsa-Família é confundir assistência social com educação. E ainda criar insegurança em relação ao programa", afirmou o ex-prefeito.

As críticas foram distribuídas por Cesar Maia em seu ex-blog - uma espécie de boletim eletrônico diário. Segundo dados do ex-prefeito, mais de 35 mil pessoas recebem a publicação. Os informes trazem análises políticas e críticas a adversários.

Presidente nacional do DEM e filho de Cesar Maia, o deputado federal Rodrigo Maia (RJ), afirmou que as críticas do ex-prefeito se concentram apenas nos aspectos técnicos do projeto do senador Jereissati e garantiu que a relação do partido com os tucanos é boa. "Estamos juntos. Não tem ruído. O ex-prefeito é um estudioso e faz críticas técnicas, e não políticas", garantiu o presidente do DEM.

Na reta final de seu terceiro mandato na Prefeitura do Rio, Cesar Maia chegou a editar um decreto em que estabelecia gratificação em dinheiro a alunos da rede municipal que tivessem bom desempenho escolar. Os prêmios poderiam chegar a R$ 4,5 mil aos estudantes que mantivessem conceito "muito bom". A atual administração alterou o decreto e substituiu a premiação em dinheiro por netbooks. Os alunos que se destacarem, em todas as disciplinas, com notas 9 e 10 serão premiados.