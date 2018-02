Cerveró nega que sabia de pergunta antes de depoimento O ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, apontado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como um dos responsáveis por prejuízos à União com a compra da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), negou que tenha tido acesso prévio ao questionário de senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, que ocorre no Congresso. A denúncia foi feita pela revista Veja, em sua última edição. Ele afirma ter passado apenas por uma espécie de "media training", exercícios de postura e discurso, comumente realizado com executivos de grandes empresas, nesse caso, patrocinado e a convite da Petrobras, dias antes de audiência no Senado.