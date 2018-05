Cerveró: não houve envolvimento do presidente Lula O ex-diretor da Área Internacional da Petrobras Nestor Cerveró afirmou nesta quarta-feira que o então presidente Luiz Inácio Lula não se envolveu na operação que visava renegociar a parceria que a estatal tinha com a Astra Oil, a antiga sócia da Refinaria de Pasadena, no Texas (Estados Unidos). Segundo Cerveró, dirigentes da Petrobras, incluindo o ex-presidente da companhia Sérgio Gabrielli, aproveitaram uma visita de Lula a Copenhague, na Dinamarca, para conversar com a cúpula da Astra Oil.