Cerveró é hostilizado em voo de Curitiba para o Rio

Rio - O ex diretor da Petrobrás Nestor Cerveró foi hostilizado por passageiros no vôo de Curitiba para o Rio, na tarde desta quarta-feira, 23. Ele veio ao Rio com autorização judicial, para passar a o Natal com a família.

Segundo o atleta Cristiano Marcello, de 38 anos, que estava no mesmo voo da companhia a Azul, dois passageiros gritaram ladrão para o preso, quando o avião pousou no Rio, por volta das 14h58.

"Ninguém sabia que ele estava ali, foi tudo muito discreto. Ele embarcou antes de todos os passageiros e se sentou na última fila do avião, com dois policiais, sem algemas. Quando uma mulher passou mal ao avião pousar foi que vimos que ele estava lá. É vergonhoso, com tudo o que o País está passando, que ele tenha esse é beneficio", disse Marcello.

Cerveró saiu pela porta de trás do avião, diferentemente do restante dos passageiros e seguiu da própria pista do Aeroporto Santos Dumont (centro) em um carro da Polícia Federal (PF).