Cerimonial do Planalto faz hoje ensaio da posse

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto Dilma Rousseff descansa na Base Naval de Aratu, na Bahia, o cerimonial do Palácio do Planalto faz os ajustes finais da cerimônia de posse, marcada para o dia 1º. Hoje, será feito um ensaio para simular o trajeto da presidente e conferir os procedimentos de segurança do evento.

No roteiro, Dilma deve chegar à catedral às 14h40 e fazer um desfile no Rolls-Royce até o Congresso, para a cerimônia de compromisso institucional. De lá, segue para o Palácio do Planalto, faz pronunciamento no parlatório às 16h30 e recebe cumprimentos de chefes de Estado.

No Planalto, a proximidade da posse já pode ser vista. Mil cadeiras foram levadas ao salão nobre e outras mil para o andar térreo para acomodar o público. No salão leste, poltronas foram colocadas para as autoridades. Confirmaram presença o vice-presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, e os presidentes José Mujica (Uruguai), Michelle Bachelet (Chile) e Nicolás Maduro (Venezuela). A incógnita é o clima de Brasília, já que fortes chuvas têm atingido a cidade. Por ora, a previsão é de tempo seco. / RAFAEL MORAES MOURA e L.P.