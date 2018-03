Cerimônia dá início ao Fórum Social Mundial

Está aberta oficialmente a nona edição do Fórum Social Mundial. Sob o som de atabaques africanos, uma cerimônia que evocou orixás pediu a proteção dos deuses para o maior evento de movimentos sociais que acontece em Belém, no Pará, desta terça-feira, 27, até domingo. Veja também: Marcha marca abertura oficial do Fórum Social Mundial Fórum Social Mundial reúne 90 mil em Belém Galeria de fotos do Fórum Social Mundial Em cima de um carro de som, representantes das comunidades quilombolas e movimentos negros de Belém apresentaram músicas, leram poesias e pediram equidade entre os povos do planeta. O babalorixá Edson Catendé espera que a cerimônia africana, na abertura do fórum, também contribua para reduzir a discriminação racial na capital paraense. "Espero que a mobilização sirva para diminuir o racismo aqui em Belém. Os terreiros são vítima de intolerância religiosa e jovens negros são assassinados." A marcha já começou a se movimentar pela Avenida Presidente Vargas e o cortejo deve seguir até a Praça do Operário, num percurso de cerca de quatro quilômetros. No momento, chove forte na capital paraense e os manifestantes aproveitaram para estender uma faixa com os dizeres: "A chuva que cai sobre a nossas cabeças é a chuva de um novo amanhã, de um outro mundo possível".