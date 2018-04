Cerca de 75% de prefeituras do PR pararam, diz entidade

Segundo o secretário da AMP e prefeito de Piraquara, Gabriel Samaha (PPS), no Paraná as reduções nas receitas dos municípios nos dois primeiros meses do ano variaram entre 12% e 20%. A estimativa é que cerca de R$ 35 milhões deixaram de chegar. Amanhã, prefeitos estarão em Foz do Iguaçu para entregar uma carta à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e ao ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, que participam de um seminário sobre a crise financeira internacional.

As principais reivindicações dos prefeitos são compensação pelas perdas, adoção de mecanismo que amplie as receitas para os municípios, ampliação dos recursos para o Programa Saúde da Família e manutenção do mesmo critério adotado no ano passado para o repasse do FPM.