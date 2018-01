Cerca de 50 pessoas comparecem à festa junina de Lula A festa junina do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de sexta-feira, na Granja do Torto, teve procissão, reza, queima de fogos, quentão e comidas típicas, mas em meio ao feriado de Corpus Christi, quase nenhum parlamentar presente e cerca de 50 pessoas compareceram. Somente o presidente, dona Marisa, o vice-presidente José Alencar e sua esposa estavam realmente vestidos à caráter. Essa foi a terceira festa junina organizada pelo presidente desde que assumiu o governo. Este ano, Lula e dona Marisa puxaram a procissão em uma charrete, ao contrário de anos anteriores. É que a primeira-dama torceu o tornozelo dias antes e temeu não conseguir completar o percurso, de cerca de 40 minutos. Ao final da procissão, em que foi carregada uma imagem de Santo Antônio, um dos convidados puxou um brinde, desejando que Lula ganhe as próximas eleições no primeiro turno, "apesar das tentativas da oposição em contrário". O presidente teria brindado, mas sem comentar. Alegre, o presidente posou para fotos dançando, tocando uma viola e com todos os que pediram. De acordo com um dos ministros, os convidados consideraram o clima este ano - apesar da presença reduzida - bem melhor do que a da festa de 2005, classificada como "morna". No ano passado, a festa junina foi poucos dias depois da entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson, em que ele revelou o esquema do mensalão. Dona Marisa usou um vestido estampado com bandeirinhas do Brasil, um avental verde com babados amarelos e um chapéu de palha com tranças loiras. O presidente, uma camisa xadrez verde e amarela com um girassol na lapela, um chapéu de palha e um lenço de bandeiras brasileiras no pescoço. Entre os demais convidados, poucos adotaram o figurino. No máximo, fizeram uma versão "caipira light", com calça jeans e camisa xadrez. Segundo relato dos presentes, o casal abriu a festa com uma procissão pela Granja, por cerca de 40 minutos, seguida de uma reza e de queima de fogos de artifício por mais de cinco minutos. Só depois disso é que a festa realmente começou, com Lula e dona Marisa dançando muito forró. De acordo com um dos ministros presentes, o clima era "caseiro" e "familiar" e a festa foi curta. Começou às 21h30 e 23h30 a maior parte dos convidados já estava indo embora.