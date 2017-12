Cerca de 5 mil sem-terra invadem área no MS Quase cinco mil sem-terra de Mato Grosso do Sul invadiram nesta terça-feira uma área de 19.600 hectares, situada no município de Novo Horizonte do Sul, sul do Estado e a 270 quilômetros de Campo Grande. São 1.200 famílias que vivem em acampamentos montados nas margens de rodovias daquela região, coordenadas pelo movimento denominado Famílias Unidades pelo Vale do Ivinhema (Fuvi), liderado por dirigentes de grupos de sem-terra que reivindicam a criação de novos assentamentos no Vale do Ivinhema, que engloba cinco municípios. O imóvel pertence à Sociedade de Melhoramento e Colonização(Someco), que hoje mesmo entrou com pedido de reintegração de posse na Justiça.