Cerca de 30 pessoas fazem ato em Copacabana contra a corrupção

Cerca de 30 pessoas se reuniram na manhã deste domingo, 04, na altura do posto 5, em Copacabana, zona sul do Rio, em um ato contra a corrupção e a favor da renovação política no País. O movimento foi organizado pelo VemPraRua RJ.

Os manifestantes estenderam duas faixas na calçada que dizem: "Todo apoio à Lava Jato" e "Renovação política". Em coro, pedem Justiça e fazem referência ao juiz responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esse ato não é contra um partido político específico nem contra a Dilma (Rousseff), mas sim pela limpeza e renovação política", disse Adriana Balthazar, 47, estilista e coordenadora do VemPraRua RJ. Adriana minimizou a baixa adesão ao ato. "Não importa se é grande ou pequeno, mas que exista. Não é toda hora que haverá grandes manifestações, mas vamos manter os protestos".

LEIA TAMBÉM: Multidão no Rio protesta contra Michel Temer e pede eleições diretas

No local, foi colocada uma lixeira e diversos sacos de lixo com a imagem de políticos de diferentes partidos. Entre as imagens, há do presidente Michel Temer, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dos ex-presidentes Dilma e Lula, além do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, atualmente preso. Os pedestres são estimulados a jogar os sacos de lixo com as imagens dos políticos na lixeira.

O inspetor de equipamentos Agnaldo Nery, 54, disse que é preciso uma mobilização forte da população para que haja mudanças na política. "Temos hoje um processo de corrupção generalizada com quase todos os políticos envolvidos", disse. Ele segurava um cartaz que dizia: "Fora STF, Temer e Congresso. Prisão já".

Ao lado, cerca de 15 pessoas também se reuniam com cartazes a favor da intervenção militar.