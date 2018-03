Cerca de 3 mil sem-terra interditam rodovia em Sergipe Cerca de três mil integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) estão concentrados desde as 8 horas da manhã de hoje na Rodovia BR-235, em Sergipe, a cerca de seis quilômetros de Aracaju, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Acompanhado de dois trios elétricos e diversos ônibus e vans, o grupo pretende seguir em caminhada até a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) na capital sergipana. De acordo com a corporação, o número de sem-terra presentes deve aumentar para cerca de 10 mil.