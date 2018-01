Cerca de 20 mil votam para escolher dirigente do PT-RJ

A escolha do novo presidente será fundamental para definir como o partido se posicionará nas eleições para o governo estadual no ano que vem. Casula é aliado do prefeito de Nova Iguaçu e pré-candidato ao Palácio Guanabara, Lindberg Farias. Luiz Sérgio sempre defendeu aliança em favor da reeleição do governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) desde o primeiro turno, apesar de ter mudado o discurso nos últimos dias de campanha.

Lindberg votou de manhã no Esporte Clube Iguaçu, em Nova Iguaçu. Depois, percorreu vários pontos de votação na região metropolitana do Estado. Na Vila Kennedy, zona oeste do Rio, encontrou-se com Casula. Os dois acompanharam juntos o início da apuração dos votos. Luiz Sérgio votou em Angra dos Reis, no sul fluminense, e seguiu para seu escritório, no centro da capital fluminense. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.