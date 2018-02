Cerca de 150 fazem ato contra CPI da Petrobras em SP

Ontem, um acordo entre governo e oposição definiu a instalação da CPI da Petrobras para o dia 30 de junho. Pelo acordo, o líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio Neto (AM), irá entregar na próxima semana à base aliada a relatoria da CPI das Organizações Não-Governamentais (ONGs), com o compromisso do governo de que no dia 30 de junho será instalada a comissão que irá investigar desde contratos para a construção de plataformas de petróleo até o pagamento de impostos pela estatal.