Centro-esquerda lidera corrida eleitoral de fevereiro na Itália

Monti foi nomeado em novembro de 2011 para liderar um governo de direita-esquerda não-eleito, formado por especialistas, para salvar a Itália da crise financeira após Silvio

Berlusconi sair em meio a um escândalo sexual e uma crise que ameaçava o euro. A coalizão centrista de 69 anos está agora em uma corrida de três vias com a coalizão de centro-esquerda, liderada pelo Partido Democrático (PD), e com o bloco de centro-direita, liderado pelo Partido Povo da Liberdade (PDL), liderado pela quarta vez pelo primeiro-ministro Berlusconi.

O número de eleitores que dizem que vão votar no grupo de Bersani nas eleições de 24 e 25 fevereiro permanece o mesmo, entre 38 e 39 por cento. Só o PD deve receber de 32 a 33 por cento dos votos, segundo o instituto de pesquisas ISPO.

A coalizão de Monti recebeu entre 14 e 15 por cento das intenções de voto, a partir de pouco mais de 10 por cento antes de entrar na corrida. Berlusconi tem impulsionado seu próprio partido para 17 a19 por cento de 13 a 16 por cento das intenções no início de dezembro, segundo a pesquisa publicada no domingo.

Se Berlusconi conseguir negociar uma aliança com a Liga Norte, sua coalizão pode chegar a 28 por cento dos votos, segundo o ISPO. As duas partes vão negociar no domingo.

"O PDL tem visto a sua aceitação crescer, graças à presença cada vez mais frequente de Berlusconi na tela da televisão", disse Renato Mannheimer, diretor da ISPO. Grande parte do aumento do PDL veio do grande grupo de eleitores indecisos e desiludidos, disse Mannheimer.

O número de eleitores indecisos, ou aqueles que tinham planejado abster-se, caiu para menos de 40 por cento, abaixo dos quase 50 por cento de algumas semanas atrás, informou Mannheimer.

Tanto Berlusconi quanto Monti fizeram várias aparições na TV, sessões de perguntas e respostas no Twitter e entrevistas de vídeo on-line durante a semana passada. Monti vai dar uma entrevista ao canal SkyTG24 mais tarde no domingo.

A nova configuração "Com Monti para a Itália" apresentada na sexta-feira ganhou 9 por cento das intenções de voto, segundo a pesquisa, e está atraindo votos na maior parte de centro-esquerda e os anteriormente indecisos, segundo Mannheimer.

"A maioria dos analistas vê como improvável que, como as coisas estão agora, a coalizão liderada por Monti possa ganhar mais de 20 por cento", afirmou.

No entanto se Berlusconi e a Liga Norte competirem juntos, as complexidades da lei eleitoral podem fazer uma aliança pós-eleitoral com Monti a chave para dar a Bersani uma maioria estável no Senado, disse Mannheimer.

O movimento Cinco Estrelas, liderado pelo comediante Beppe Grillo, caiu para 13 a 14 por cento de 17 a 19 por cento no mês passado, mostrou a pesquisa.

(Reportagem de Steve Scherer)