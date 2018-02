Central dos Trabalhadores do Brasil é lançada em São Paulo

Cerca de 600 federações, confederações e sindicatos do País registraram nesta segunda-feira, 15, sua filiação à Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), que reúne a Corrente Sindical Classista (CSC), ligada ao PC do B, e o Sindicalismo Socialista Brasileiro (SSB), próxima do PSB. Em nota, a central, que é liderada pelo ex-vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) Wagner Gomes disse ter a expectativa de reunir e representar um milhão de trabalhadores. "Viemos para ser uma alternativa para o movimento sindical brasileiro. A principal meta da CTB é criar um comando unificado de lutas, com a convocação de uma conferência nacional de trabalhadores, que, a partir da participação de todas as centrais sindicais do Brasil, defina uma plataforma unificada de reivindicações", disse Gomes, ressaltando que a criação da entidade não tem como objetivo dividir o movimento sindical. "É um ato a favor da classe trabalhadora, à medida que pretende agregar trabalhadores do campo e da cidade, construindo unidade para lutar por um País mais justo", acrescentou. De acordo com Gomes, a central já é a principal força do movimento rural brasileiro, pois reúne seis federações de trabalhadores do setor. Segundo seus dirigentes, também se filiaram à entidade nesta tarde os metalúrgicos do Rio de Janeiro, de Caxias (RJ), Angra dos Reis (RJ) e Jaguariúna (SP), os bancários e comerciários da Bahia e os metroviários, trabalhadores em água, esgoto e meio ambiente de São Paulo. A CTB será lançada oficialmente nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, em Belo Horizonte, mas já deve participar, no dia 5 de dezembro, do Ato pela Redução da Jornada de Trabalho, em Brasília, ao lado de centenas de outras entidades ligadas a trabalhadores.