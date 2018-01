Centrais Sindicais discutem mudanças na CLT A Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) e a Central Autônoma dos Trabalhadores (CAT) reúnem-se hoje, às 14 horas, na sede nacional da CUT para discutir a retomada das mobilizações contra a aprovação do Projeto de Lei 5.483/01, que altera o artigo 618 da Confederação das Leis do Trabalho (CLT). A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado. Os presidentes das centrais decidiram fazer uma greve nacional, marcada inicialmente para março. Os representantes da CUT levarão propostas de mobilização nacional à Plenária Sindical e Popular que ocorrerá na próxima sexta-feira, às 16 horas, no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, durante as atividades do Fórum Social Mundial.