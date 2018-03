Centrais fazem acordo para evitar ataque ao governo Temendo que o Dia Nacional de Lutas - protestos em todo o País marcados para esta quinta-feira, 11, organizados por centrais sindicais e organizações de classe -, se transformasse em um grande ato contra a presidente Dilma Rousseff, a CUT, que é ligada ao PT, convocou uma reunião de emergência na quarta, 10, para pressionar a Força Sindical a poupar o governo federal. Em troca, propôs que a defesa do plebiscito para a reforma política, uma bandeira do PT e do governo, também ficasse fora do palanque unificado, que vai reunir dirigentes das centrais na Avenida Paulista hoje.