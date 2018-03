Centrais farão protesto para reajuste do mínimo no DF Representantes das centrais sindicais farão amanhã uma manifestação no Congresso Nacional, em Brasília. O objetivo é sensibilizar os parlamentares em relação ao reajuste do salário mínimo, à correção da tabela do imposto de renda e ao aumento das aposentadorias. Espera-se que compareçam por volta de 500 militantes e dirigentes sindicais.