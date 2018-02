Centrais defendem permanência de Lupi em carta a Lula A Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) entregaram hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma carta conjunta defendendo a permanência do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, no cargo. Lupi é questionado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República por acumular a função de ministro com a de presidente nacional do PDT. "A nossa bancada decidiu que não pode aceitar que Lupi saia do cargo. Parece que querem criminalizar os partidos", afirmou o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, presidente da Força Sindical. Na carta, as centrais afirmam que o ministro do Trabalho é "vítima de uma explícita campanha difamatória, sofrendo uma implacável perseguição política". Paulinho disse que a Central Única dos Trabalhadores (CUT) não assina a carta com as outras centrais porque enviou a Lula uma nota individual defendendo Lupi.