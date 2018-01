Centrais cobram citação a empresas aliadas do regime

As intervenções das lideranças dos trabalhadores ocorreram durante ato público no qual foram divulgadas as principais conclusões do grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade que investigou as violações dos direitos dos trabalhadores no período autoritário.

"Queremos justiça e reparação. Não nos contentamos apenas com a apuração da verdade", disse durante o evento a advogada Rosa Cardoso, integrante da Comissão Nacional e coordenadora do grupo de trabalho.

Ela também disse que a responsabilização não seria necessariamente criminal, ou em termos de indenização individual dos trabalhadores perseguidos. As empresas identificadas nas investigações do grupo poderiam ser obrigadas a constituir um fundo comum destinado a ações de fortalecimento da democracia e do respeito aos direitos dos trabalhadores.

O grupo identificou um conjunto de 24 empresas que teriam colaborado com as forças de repressão política, perseguindo funcionários por suas atividades sindicais ou porque manifestavam discordância com o regime. Elas estão localizadas sobretudo em São Paulo, na região do ABC Paulista e no Vale do Paraíba. A lista inclui empresas privadas brasileiras e estrangeiras e também estatais. / R.A.