Censura ainda é ameaça ao jornalismo no Brasil O caso da censura imposta ao jornal O Estado de S. Paulo pelo Judiciário "é emblemático de como é difícil, atualmente, fazer jornalismo investigativo no País". E isso "é uma pena", porque o Brasil vive "um cenário de amplas liberdades como há muito não se via". A avaliação é do diretor de Desenvolvimento Editorial do Estado, Roberto Gazzi, que participou ontem do Fórum Democracia e Liberdade, promovido pelo Instituto Millenium em São Paulo para marcar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.