Cenipa pede treino correto a pilotos de jato

Brasília - O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou a primeira recomendação em decorrência do acidente que matou o ex-governador Eduardo Campos e mais seis ocupantes de um Cessna 560-XL, em 13 de agosto. Na instrução, o órgão vinculado à Aeronáutica solicita à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que se “assegure”, ao emitir a habilitação para pilotos voarem nesse modelo, que eles receberam o treinamento correto para operar o equipamento no Brasil.

A recomendação pede ainda que a Anac verifique a “proficiência” do piloto ao conceder a habilitação para operar modelos Cessna. O Cenipa solicita que seja verificado se houve completo e correto treinamento dos pilotos seja na aeronave, seja em simulador, e se eles estão “familiarizados” com as diferenças existentes entre os modelos da fabricante Cessna.

As investigações das causas do acidente ainda estão em andamento e não há prazo determinado para serem concluídas. O objetivo do Cenipa ao investigar o acidente é levantar os motivos da ocorrência e sugerir medidas que evitem a repetição desses problemas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No momento do acidente, o tempo estava ruim e chovia forte. O piloto não conseguiu pousar na Base Aérea de Santos e arremeteu, informando o procedimento à torre. Depois disso, o controlador de voo não conseguiu mais contato com o piloto e o avião caiu em uma área residencial, matando os sete ocupantes.

Proficiência. A recomendação encaminhada à Anac em 24 de novembro propõe que a agência “assegure o fiel e correto cumprimento da Instrução Suplementar (IS) 61-004 em vigor” - trata-se de uma norma da agência que traz a lista de habilitações que são emitidas para licenças e os requisitos para verificação de proficiência dos pilotos. O texto do Cenipa refere-se “aos procedimentos estabelecidos para o ‘treinamento de familiarização’ ou para o ‘treinamento de diferenças’, quer em simulador ou em aeronave, bem como a verificação de proficiência dos pilotos que operam no Brasil, de forma a garantir a operação segura das aeronaves da série CE560-XL, fabricadas pela Cessna Aircraft Company, em território brasileiro”.

Em nota, a Anac informou que a recomendação do Cenipa “está em análise” e que “solicitou ao órgão os estudos técnicos” que embasaram tal orientação. A Anac diz ainda que “a agência assegura o fiel e o correto cumprimento de sua instrução suplementar (IS) 61-004 em vigor, zelando pela operação segura das aeronaves da série CE 560-XL, fabricadas pela Aircraft Company, em território brasileiro”. Por fim, a Anac afirma que integra “o grupo que investiga o acidente com a aeronave PR-AFA e que está à disposição do Cenipa para auxiliar nas atividades em curso”.